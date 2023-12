Nouvel An : à Bigulgia, les articles de fête se vendent comme des petits pains

À moins de 24h du réveillon de la Saint-Sylvestre, les rayons du Temple de la fête ne désemplissent pas. En ce samedi après-midi, une dizaine de clients sont présents dans le magasin de déguisements situé à Biguglia pour s’équiper à l’occasion de la dernière soirée de l’année. C’est le cas de Patricia, une habituée des lieux, qui vient d’acheter un costume de plombier pour son fils et un spray de confettis en vue de la soirée déguisée qu’elle fera pour le réveillon. « Je m’en suis sorti pour 45€ avec ces deux articles. Quand je viens ici, je ne me prive pas trop, car les prix sont raisonnables par rapport à ceux que j’ai vus sur internet ».







C’est d’ailleurs toute la force du magasin de Philippe. Pour rester compétitif et continuer d’attirer les clients, il tente par tous les moyens de « garder des prix qui restent raisonnables par rapport à l’inflation, pour que tout le monde puisse y trouver son compte ». À la tête de la boutique depuis 15 ans, le responsable du Temple de la fête assure que la clientèle est toujours aussi présente, avec plus d’une centaine de visiteurs par jour en cette fin d’année, contre une trentaine en temps normal. « Malgré l’inflation, on sent quand même chez la clientèle un réel besoin de s’évader, de faire la fête en famille ou entre amis, et de célébrer ces temps forts de fin d’année. Bien que les dépenses ne soient pas forcément nombreuses, il y a un engouement, probablement psychologique, qui pousse les êtres humains à s’amuser », analyse le responsable de la boutique.







Des tarifs compétitifs pour inciter à l’achat







Dans le magasin, le panier de dépense moyen est aux alentours de 60€ pour le réveillon, et ce sont les déguisements, les feux d’artifice et les confettis qui représentent la grande majorité des achats. Alexandre, accompagné de trois de ses amis, est venu acheter « des compléments pour des déguisements », à savoir des masques pour les garçons et du maquillage pour les filles. Pour lui, l’inflation n’est pas forcément un frein pour faire ses emplettes, et bien qu’il n’ait pas un budget illimité, il considère l’occasion suffisamment importante et exceptionnelle pour accepter de se faire plaisir. « Je pense rester raisonnable et dépenser entre 30 et 40€, sauf si vraiment j’ai un coup de cœur sur un déguisement, prévient le jeune homme. En revanche, si jamais je mets le prix, je veux que mon costume puisse me durer dans le temps, et pas juste pour une seule soirée, sinon ça ne vaut pas le coup ». Clara, qui accompagne Alexandre, a fait le tour de la boutique et pense revoir ses ambitions à la baisse. « À la base, je voulais trouver un déguisement complet pour 40€, mais quand je vois que certains costumes dépassent les 60€, je vais me rabattre sur du maquillage ».







Si cette après-midi, chaque membre du groupe d’amis a fait des achats compris entre 20 et 30€, l’opération reste toujours bénéfique pour Philippe. « Nous avons eu un avant et un après Covid, qui nous a fait très mal et qui a initié un changement dans les modes de consommation, indique le responsable du Temple de la fête. Nous avons passé une année difficile après cela, mais malgré l’inflation, nous avons réussi à retrouver nos marges de 2019 », signe que les clients sont toujours prêts à dépenser leur argent pour les fêtes, même avec un pouvoir d’achat réduit.