Un reporter-photographe de Corse Matin agressé à Ajaccio

Il était près de quinze heures à l’Assemblée de Corse lorsque des journalistes sortaient d’une conférence de presse. Parmi eux, Florent Selvini, photographe de Corse-Matin. Devant les grilles, des manifestants anti-pass et anti vaccin en place depuis une bonne heure avaient bloqué l’entrée. Les journalistes ont dû sortir par le haut.





C’est en rejoignant sa moto, que le photographe a été pris à partie par des manifestants, certains d’entre eux lui reprochant « de ne pas faire son travail. » Le ton est monté avec l’un des manifestants et des coups ont été échangés avant que d’autres n’interviennent sous le regard impassible voire tout aussi vindicatif des autres manifestants.





Florent Selvini souffrirait de contusions au visage et a perdu des lunettes dans l’échauffourée.

Il s’est rendu au commissariat afin de déposer plainte. Depuis, l’ensemble des journalistes se mobilise pour donner suite à cette affaire. Au-delà de condamner ce que l’on peut qualifier d’une agression honteuse envers un journaliste, un père de famille, il s’agit de faire respecter le droit au travail.





La rédaction de Corse Net Infos condamne vivement ces actes et apporte son soutien le plus total à son confrère.