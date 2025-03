Nazione ne participera pas à la manifestation « Assassini, Maffiosi : Fora » prévue ce samedi à Ajaccio

« Assassini, Maffiosi : fora ! ». Si le mot d’ordre de la manifestation organisée ce samedi à Ajaccio à l’appel des deux collectifs anti-mafia, Massimu Susini et a Maffia nò, a Vita iè, correspond au message porté par le mouvement nationaliste depuis de nombreuses années, à l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi matin le parti Nazione a annoncé qu’il n’appellerait pas à suivre ce rassemblement.





En cause : les revendications de création de législations et de juridictions d’exception portées par les deux collectifs. « Nazione, au même titre que l’unanimité de l’Assemblée de Corse, est résolument opposé à ces législations et juridictions d’exception », explique Petr’Antò Tomasi, le porte-parole du parti indépendantiste en ajoutant : « Il nous apparaitrait donc à la fois incohérent et hypocrite que d’appeler à participer à cette manifestation ».



Dans le même temps, il souligne que le mouvement indépendantiste porte déjà « de façon constante » ce message de lutte contre les pratiques mafieusses et rappelle une conférence de presse organisée en 2011 qui « dénonçait déjà ce type de dérives et situait les enjeux ».



« Ces dérives de type mafieux et ces logiques de règlements de compte sont aux antipodes du projet national et du message que porte Nazione », appuie-t-il. « En revanche, cette manifestation est portée par des collectifs qui développent depuis un certain nombre de mois une base de revendications qui est axée sur la demande de juridictions d’exception. D’ailleurs, y compris dans le premier communiqué d’appel à manifestation, il était fait référence de façon explicite à la demande d’instauration d’une législation anti-mafia. Ces propos vont continuer à être développés par les collectifs, c’est leur droit le plus absolu et nous le respectons, mais nous disons qu’en même temps il y aurait une incohérence majeure à dire notre opposition à ces législations et à manifester autour de ses revendications », développe-t-il en insistant que le fait que pour Nazione ces « législations d’exception font le lit à l’arbitraire, ce d’autant qu’elles sont renforcées par une sorte de présomption collective de culpabilité qui est distillée par les services de l’État qui vise à dire que dans une société de proximité comme la Corse, tout Corse est un suspect en puissance ».



« Chaque groupe politique, y compris ceux qui ont voté contre les législations d’exception dans le rapport adopté par l’Assemblée de Corse la semaine dernière assumeront leurs contradictions », pose-t-il encore avant de conclure : « Nous, nous pensons que la logique nous invite à respecter ce que disent les uns et les autres, mais à garder une cohérence dans le discours ».