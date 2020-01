Municipales : William Monti-Rossi candidat à la mairie de Ville di Paraso

- Avant tout c'est mon village. Le maire sortant Pierre-Baptiste Maestracci ayant décidé d'arrêter, il souhaitait que la jeunesse s'investisse. J'étais, lors de sa dernière mandature, conseiller municipal en charge de la sécurité incendie. Je suis forestier et sapeurs-pompiers.

Puis j'ai commencé à m'investir de plus en plus sur plusieurs autres points, comme les permis de construire et le maire m'a ainsi précisé que cela lui ferait plaisir que je prenne la relève.

- Sous quelle étiquette vous présentez-vous ?

- Aucune étiquette politique ni même pour tous les colistiers en général. C'est surtout une liste pour le village.

Nous avons cependant des affinités avec tout le monde. Également tous les maires des communes voisines.

- Quel bilan tirez-vous de l’action du maire sortant?

- Pour moi le bilan est très bon car il est étalé sur 25 ans. Pierre-Baptiste Maestracci a géré la mairie d'E Ville comme une entreprise. Comme l'état donne de moins en moins aux petites communes, il a décidé de se débrouiller seul. Ce qui a marché.

Il a acquis du foncier, principalement des maisons transformées en appartements destinés à la location à l'année, ce qui a attiré du monde. Et ce qui a permis aussi d'autofinancer pas mal de projets sur la commune.

Il y a également une fosse sceptique 100% écologique, un city stade, un jardin pour enfant. Il y a surtout de nombreuses petites actions ponctuelles qui font énormément avancer les choses.

À E Ville, nous comptons environ 200 habitants. Il y a une épicerie, un bar une poste, des restaurants et une charcuterie ce qui fait vivre le village. Aujourd’hui, beaucoup de personnes de 30 à 40 ans commencent à revenir s'y installer.

Avant le réseau routier rebutait un peu, aujourd'hui, il a été amélioré.

Et puis nous ne sommes pas en proie à la spéculation immobilière donc les prix restent attractifs.

Le bilan est donc très bon. Mais beaucoup se sont écarté de la mairie les dernières années. À cause de certains petits amalgames avec le comité des fêtes. Nous souhaitons recréer cette synergie au sein de la commune.

- Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature ?

- Nous n'avons pas réellement de programme car de nombreuses choses sont déjà sur les rails. Nous allons continuer d'acquérir et rénover d'autres maisons et créer un local commun à disposition des professionnels.

Ensuite, le village est composé de plusieurs petits hameaux. Qui ont chacun besoin d'amélioration. Par exemple celui de Rustu où nous allons réhabiliter une petite place. En projet aussi la création de jardins solidaires où nous allons également y réhabilité une fontaine.

Nous voudrions préparer un plan pour la sécurité du village, par exemple pour les secours des sapeurs-pompiers et peut-être aussi créer un maillage de vidéos surveillance. Ce qui rassure beaucoup la population. Et peut-être améliorer le problème de stationnement que rencontrent un peu toutes les communes en été.

- Présentez-nous votre liste

Nous sommes trois du dernier conseil municipal à repartir. La moyenne d'âge de l'équipe est de 43 ans.

Moi, Monti-Rossi William, Valérie Gonzales d'Oriano, Carina Canioni, Émilie Fauconnier, Alice Volpei, Jean-Luc Simonetti Malaspina, Fabrice Agati, Romain Delugré, Raineri Morgan, Nicolas Agati et Jean-Stéphane Goyer.





Tout le monde fait partie d'un quartier ou d'un hameau différent d'E Ville donc communiquer plus facilement sur ce qui convient ou pas. Puis, chacun d'entre eux, en rapports avec leur activité professionnelle, pourra s'occuper de points précis. Par exemple, Romain est informaticien et s'occupe du réseau de la mairie. Valérie Gonzales est comptable, elle vérifiera les finances. Alice Volpei, est infirmière ce qui nous permet de voir ce qui ne va pas niveau accessibilité pour les personnes âgées ou avec un handicap. Jean-Luc Simonetti Malaspina est architecte spécialisé dans patrimoine, ce qui aidera beaucoup pour les restaurations et autres projets fonciers. Pour le travail municipal, nous souhaitons créer des groupes entre les conseillers et adjoints pour que ce soit plus facile.