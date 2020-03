Municipales : Dominique Leca Pè l'avvene di Filicetu

-Réhabilitation de logements existants pour garder nos jeunes dans le village et pour favoriser le développement économique,-Remise aux normes de notre mairie existante avec un accès handicapé,-Finaliser les travaux du réseau d’eau potable,-Repenser l’aménagement du terrain A Vigna avec la création de diverses aires de détente et de rencontre pour les jeunes et les moins jeunes ce qui favorisera le vivre ensemble,-Considérer un aménagement sportif pour nos jeunes,-Prise en charge du problème de la fosse septique en collaboration totale avec la communauté des communes,-Finaliser et améliorer l’éclairage public,-Se pencher sur la révision de la carte communale depuis le PADDUC,-S’ouvrir aux autres, en participant de façon active à la vie de l’intercommunalité, en siégeant de façon permanente à la communauté des communes et en créant avec celle-ci un véritable lien,-Remise en état des sentiers et des fontaines afin de préserver notre patrimoine et de le développer et promouvoir un développement touristique,-Mise en valeur du patrimoine par un éclairage du clocher de l’église,-Etre proche des habitants du village par le biais d’une communication, de réunions publiques afin d’être à l’écoute, de répondre à leurs attentes et aux problèmes rencontrés et contribuer à améliorer leur quotidien,-Réfléchir à une organisation d’un service aux personnes âgées agréé ou dépendantes voire même à d’éventuelles distractions (animations diverses),-Gérer l’ensemble de la commune y compris les différents hameaux et la plaine du Reginu,-Recréer le lien social entre tous les habitants du village,-Soutenir les associations,-Mise en valeur des divers commerces existants par des manifestations,-Création d’un théâtre de verdure pour le développement culturel de la commune,-Création d’une newsletter pour informer la population.Notre engagement à travers toutes ces perspectives et projets a pour but d’amener une nouvelle dynamique positive au village afin de retrouver des valeurs de générosité et de partage pour Felicetu qui a besoin d’un souffle nouveau.Etre un élu local, au delà des étiquettes c’est s’engager au quotidien dans son village de façon honnête et désintéressée.Nous sommes prêts à relever les défis de demain.Merci de votre confiance