Municipales : Aiacciu in Core, n’épargne personne et ne s’alliera avec personne

Aiacciu in Core menée par Jean-Marc Lanfranchi a dévoilé sa liste devant le buste de Pascal Paoli avec la citadelle en fond de décor. Des symboles qui n’ont pas été choisis par hasard par les candidats comme l’a exprimé la tête de liste dans son discours qui n’a pas épargné l’équipe du maire sortant :



« Cette citadelle est le symbole de cette élection. Elle correspond au choix sociétal que l’on peut faire en fonction du projet qu’on peut y introduire. Pour notre part, il n’y aura pas de restaurant, la seule nourriture que nous proposerons, elle sera spirituelle. Il n’y aura pas d’hôtel cinq étoiles, pas de bars, pas de faux HLM attribués à des adjoints au Maire. Elle sera destinée à la culture, la jeunesse et la famille. Il faut revenir au vrai Ajaccio, pas cet Ajaccio que les deux précédentes mandatures ont construit à coup de béton. On voit aussi de nombreuses personnes qui viennent s’installer ici et qui n’apportent rien à Ajaccio. Leur parcours c’est Atrium et plage. Ce qui est honteux c’est que ce soit un enfant d’Ajaccio, le maire actuel, qui ait facilité ça. A côté de cela, nous avons des Ajacciens qui dorment dans des logements insalubres avec des cartons à la place de vitres brisées et de la moisissure avec des enfants en bas âge. Alors, évidemment en période de campagne on fait mine de s’en préoccuper ».



Les jeunes présents sur la liste ont eu droit à la parole également avec Luc Bernardini et Marc’Antone Mucchielli. L’occasion de dire la volonté de la liste de promouvoir la relève et la jeunesse sur la campagne comme sur la prochaine mandature. Ils ont rendu hommage aux prisonniers politiques et n’ont pas épargné les autres candidats y compris les nationalistes.



« Le PLU est une catastrophe, il prévoit de construire davantage. On ne pourra plus produire, il n’y aura plus de terrain pour le faire. Une association a attaqué le PLU, nous allons nous joindre à elle. Il est aisé aussi de parler de parking, ce n’est pas cela qui va faire manger et aider les trop nombreux Ajacciens sous le seuil de pauvreté. Les HLM sont attribués aux amis et non à ceux qui en ont besoin. Nous ne sommes pas pour la soumission du peuple mais pour son émancipation dans toute sa diversité. Pendant que certains veulent des parkings, nous construisons une nation. Et sur notre liste nous ne prenons pas des personnes qui siègent à l’assemblée sous l’étiquette des Républicains français, sur notre liste, nous n’avons que des républicains corses ».



Le mot de la fin revient à Jean-Marc Lanfranchi qui a été clair sur les rumeurs d’alliance de la famille nationaliste au deuxième tour : « Il y a eu un temps où nous avons ouvert le dialogue et tendu la main, personne ne la prise, aujourd’hui si on vient nous la tendre, nous tendrons la nôtre dans la figure. Il n’y aura aucune alliance de la part et avec Aiacciu in Core ».