Municipales 2020 à Bastia : Sans surprise, Julien Morganti officialise sa candidature en vidéo

L'annonce officielle via Facebook de sa candidature aux municipales des 15 et 22 Mars prochains n'a pas surpris les bastiais à qui, dans nos colonnes, Julien Morganti, s'adressait en signifiant clairement son engagement pour les municipales de 2020.







"Quel avenir pour nos quartiers ? Quelle attractivité pour nos commerces ? Quelle solidarité avec nos ainés ? Comment garantir un travail à nos enfants ? Quelle école pour demain ? Quelle culture ? Comment se déplacer ? Quel profil voulez-vous pour votre futur maire ?"



À toutes ces questions exprimées par chacun de vous, il est nécessaire d’y répondre par une démarche innovante, crédible et cohérente" déclarait le conseiller municipal du Mouvement Corse Démocrate et vice président de la Communauté d'agglomération de Bastia en ajoutant : "Je vous écris directement avec tout mon cœur et toute la force de mon engagement au service de Bastia, donc à votre service."







Dans son allocution l'élu qui se déclare au-dessus des clivages partisans, liste les 5 défis de son programme pour dessiner "un futur pour Bastia".



