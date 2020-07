Monuments préférés des Français : la Chapelle Impériale d'Ajaccio en lice parmi 14 sites

L’émission sera diffusée en septembre prochain durant le mois emblématique des Journées Européennes du Patrimoine. Elle mettra en lumière ces monuments à travers une série de reportages.

La Ville d’Ajaccio est heureuse d’annoncer qu’elle fait partie du palmarès des 14 sites sélectionnés pour cette saison. A ce titre, elle se verrait bien décrocher le graal de la popularité dans le cœur des Français.

Il faut dire que ce monument ajaccien a tous les atouts pour séduire. Chaque année, 50 000 visiteurs sont accueillis sur le site.

« Cette sélection va permettre à la Ville d’Ajaccio d’éclairer le public sur cette chapelle et son histoire. Elle illustre finalement une infime partie du riche patrimoine napoléonien de notre ville. Nous espérons que la mise en lumière médiatique de ce monument donnera envie au public d’en découvrir davantage sur l’histoire d’Ajaccio et sur l’héritage laissé par la famille Bonaparte » confie Simone Guerrini, adjointe déléguée en charge de la Culture et du Patrimoine.





Formant l’aile droite du Palais Fesch, cette chapelle classée au monument historique en 1924 a été bénie le 9 septembre 1860. Elle a été érigée entre 1857 et 1859 selon les plans d’Alexis Paccard, architecte de la Couronne. On doit les voûtes en grisaille et en trompe l’œil à Jérôme Maglioli, un peintre-décorateur ajaccien à l’époque architecte communal.

La commande de l’édifice a été entreprise par Napoléon III qui souhaitait honorer les directives testamentaires de son aïeul le Cardinal Fesch, dont le vœu était de rassembler dans un unique lieu les sépultures de la famille Bonaparte.

L’intérieur de l’édifice forme une croix latine, surmontée d’une coupole. La crypte abrite les tombeaux du Cardinal Fesch, de Charles et de Letizia Bonaparte, parents de Napoléon et ceux d’autres membres de la famille impériale.

Cédée à l’Etat par le prince Victor Napoléon en 1924, la chapelle impériale sera ouverte au public en 2014 après d’importants travaux de restauration.

Depuis lundi 6 juillet 10 heures et jusqu’au 26 juillet à 23h59, les Ajacciens, les Corses l’ensemble du public peuvent voter par les moyens suivants :