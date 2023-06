Mode, design, musique : Creazione du 15 au 18 juin àBastia

Véritable vitrine du talent insulaire, Creazione met en lumière depuis 2015 les créateurs de demain et valorise une filière qui était juste là très peu connue. Cette année encore, la 7e édition de l'événement qui aura lieu du jeudi 15 au dimanche 18 juin accueillera 45 designers, artistes, bijoutiers, maroquiniers venus de toute l’île.

Pour la première fois, ce festival des savoir-faire insulaires s'ouvrira sur la Méditerranée avec un invité d'honneur, la région de Fès-Meknès. Un projet de collaboration dans lequel sont engagés la Collectivité de Corse, la région de Fès-Meknès, et les Chambres des métiers et de l'artisanat de deux régions, ainsi que la consule générale du Royaume du Maroc en Corse, Najoua El Berrack, dont l'implication a permis de concrétiser ce nouveau partenariat.



Un nouveau parcours de créateurs corses

Comme pour les précédentes éditions, Creazione proposera une programmation éclectique alliant mode, art, musique et gastronomie. Les visiteurs pourront ainsi assister à des défilés de mode, découvrir des pièces de prêt-à-porter et d'accessoires uniques, mais aussi admirer des œuvres d'art. "Sur les 45 créateurs présents, on a énormément de renouvellement avec beaucoup de jeunes qui travaillent sur le upcycling et tout ce qui est innovant et développement durable." détaille Véronique Calendini la directrice de l'OT qui a organisé de main de maître cet événement qui innove cette année avec un nouveau parcours de créateurs corses.



A l'occasion du partenariat avec la région de Fès-Meknès une tente berbère de plus de 100 mètres carrés sera implantée à l'entrée de la place du Donjon. "À l'intérieur, on y retrouvera les créations de Meknès, plus précisément les arts de la table et juste en face, une petite tente berbère pour accueillir les professionnels." Les visiteurs auront ainsi l'opportunité de discuter avec les créateurs, de découvrir leur parcours et leur univers, et de se laisser inspirer par leur passion et leur créativité.



Des soirées festives

Véritable vitrine pour les créateurs indépendants et émergents, leur permettant de faire connaître leur travail au plus grand nombre, Creazione est également un événement convivial et festif, où le public peut découvrir de nouvelles tendances et de nouvelles inspirations tout en passant un bon moment. "Tous les soirs, du jeudi soir au dimanche inclus, auront lieu des animations avec une nouveauté le jeudi soir : un grand plateau qu'on a appelé Creazione musicale, qui a été élaboré par Francine Massiani et auquel seront présents divers chanteurs corses dont Clément Albertini et Doria Ousset et bien d'autres artistes." détaille la directrice de l'OT qui a choisi un chanteur comme parrain de l'événement "C'est Claudio Capéo qui parrainera l'événement. Menuisier décorateur avant d’être chanteur, l’ex-candidat de The Voice aux disques d’or, de platine et de diamant sait ce que travailler la matière veut dire. Il sait tout le parcours éprouvé de la tête à la main, les obstacles rencontrés, l’émotion lorsque l’ouvrage prend corps et quand il est reçu par d’autres mains pour trouver sa place dans un Nouveau Monde… C'était un choix logique de lui proposer ce rôle."



Des influenceuses de renom pour promouvoir le festival

Qui dit mode, dit Instagram et c'est pour cette raison que cette année 8 influenceuses de renom collaboreront avec l'organisation du festival pour toucher un public encore plus large. Grâce à leurs stories, photos et vidéos, sur leur présence et leur expérience au festival, ces femmes aux milliers de followers sur les réseaux sociaux auront une portée considérable auprès du public féminin. Grâce à leurs stories, photos et vidéos, elles contribueront à attirer l'attention sur le festival, à susciter l'intérêt de leur communauté et à donner encore plus d'éclat à Créazione, comme l'explique en vidéo l'influenceuse bastiaise Lucille Ldr, en charge du pôle influence de l'événement.