Le concours "Miss 15/17" a commencé son tour de Corse par la Balagne

Le 1er avril dernier, le complexe sportif de Calvi a été le théâtre d'une soirée riche en couleurs : l'élection de Miss Balagne 15/17 2023. Dix jeunes adolescentes, âgées entre 15 et 17 ans, se sont affrontées pour tenter de remporter la couronne.



Alain de A N I M A' C O M en maître de cérémonie a accompagné les candidates à travers ce moment très stressant qu'est leur présentation sur scène. Après une longue délibération, c'est Lana Ghjulia Fauquenoi qui a remporté la couronne avec Heather, Jade et Amandine en dauphines.

Les miss Vedettes titrées en 2022 ont quant à elles défilé avec la nouvelle collection de Benoa Créations et du jeune créateur @N&TCloses.



Le comité Miss 15/17 Balagne ainsi que les nombreux bénévoles et amis qui entourent le comité 15/17 ont rendu possible cette manifestation.