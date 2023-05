Météo : les Saints de glace ont commencé ce jeudi. A quoi quoi faut-il s'attendre en Corse ?

« Saint-Servais, Saint-Pancrace et Saint-Mamert font à eux trois un petit hiver ». Le dicton associé aux Saints de Glace célébrés les 11, 12 et 13 mai tiendra-t-il ses promesses cette année en Corse ? Selon la croyance populaire, qui remonte au Moyen-Age, pendant ces trois jours le risque de froid et donc de gelées est très important à cette période. Et pour cause : jusqu'au début de l'été météorologique, il arrive que les nuits dégagées soient synonyme de gelées, particulièrement loin de la mer.



Comment s'annonce alors ce deuxième weekend de mai sur l'ile ?



Si Corse n'est pas concernée par le gel selon les experts météo, le week-end s’annonce pluvieux sur l’ensemble de l'ile spécialement pour la journée de samedi. « La situation peut encore largement évoluer. Mais pour le moment, on prévoit une dégradation des conditions sur l’ensemble de l’île samedi », explique Jean-Marc Malfitano, depuis la station Météo-France d’Ajaccio. « La dépression devrait arriver par le sud, avec des premières précipitations légères le matin, puis beaucoup plus conséquentes dans l’après-midi. »



Suivant un décalage de trois à cinq heures, ces grosses intempéries risquent de toucher le nord de l’île, dont Bastia, en milieu d’après-midi. « Pour le moment, les modèles nous donnent des intensités de l’ordre d’une quinzaine de millimètres en trois heures. Je le répète, tout ça va s’affiner au fil du temps. La dépression, elle sera là, mais elle sera peut-être décalée d’une centaine de kilomètres, et pourrait alors épargner le sud de la Corse par exemple. »



Pour l’heure, les prévisionnistes anticipent surtout du mauvais temps pour samedi. « Ce que j’ai vendredi, c’est quelques petites précipitations, mais rien à voir avec le système de samedi. Pareil pour dimanche, avec une reprise légère des précipitations sur l’est de l’île. » La dépression, qui concernera surtout la Corse et le sud de la France, semble en effet s’évacuer vers l’Italie, et préserver la semaine suivante des pluies.