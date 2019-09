Mardi 10 septembre le vieux port de Bastia va danser....

Pour terminer en beauté l’été, l’Association des Commerçants du Vieux-Port soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Corse et la Ville de Bastia vous propose, en partenariat avec Corse Net Infos, un spectacle original et familial ouvert à tous en plein coeur du vieux port.







La soirée démarrera avec un concert gratuit du trio CORSICA THE VOICE avec les derniers finalistes 2018 et 2019 de la fameuse émission de TF1. Clément , Casanova et Petru Bracci se produiront à partir de 19 heures « pour clôturer la saison touristique et donner ainsi un attrait supplémentaire à ce beau quartier. » commente Paul Pierinelli, le président de l'association tienne à remercier vivement la CCI2B, la municipalité, les services d'animations et techniques de la ville qui « ont apporté leur contribution à la réalisation de cette belle soirée "







De nombreux visiteurs seront attendus tout au long de la soirée pour ce concert exceptionnel et gratuit, qui ravira les oreilles des jeunes et des moins jeunes.







Entrée libre