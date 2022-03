Manifestations en soutien à Yvan Colonna : nouvelle journée de tensions à Bastia

Il est près de 16 heures lorsque le cortège arrive devant la préfecture. L'unique banderole rappelant "Statu Francesce assassinu" est accroché aux grilles. L'atmosphère, déjà lourde, va vite se dégrader. A l'écart de la foule des manifestants un groupe cagoulé et masqué entre en scène sous les applaudissements de la foule.



Aux premiers jets de cocktails Molotov succède le canon a eau qui a pour effet de disperser la foule. Mais les cocktails Molotov volent à nouveau en direcrion des forces de l'orde qui se trouvent à distance des grilles de la préfecture.

La réplique est immédiate. Une pluie de grenades lacrymogènes s'abat sur la place du maréchal Leclerc.



Cinq heures d'affrontements



Pendant que les affrontements continuent aux abords et devant la préfecture de Haute-Corse au moins un millier de personnes reste sur place, avenue Sebastiani et rue Gabriel Peri. Elles observent le cours des événements. qui se déplacent rue Chanoine Colombani, rue Carnot depuis laquelle les hommes cagoulés veulent se rapprocher de la préfecture.

L'arrivée d'hommes, également cagoulés, est applaudie par les manifestants restés sur place. qui reçoivent des renforts

Pendant ce temps les échanges de jets de cocktails et de tirs de lacrymogènes se poursuit et les heurts deviennent toujours plus virulents.