Manifestation de soutien à Yvan Colonna : suivez notre direct

Vers 17h45, les CRS surgis du mur anti émeute ont entrepris de dégager les rues Colombani et Carnot, où les manifestants les plus virulents utilisent vraisemblablement des bombes agricoles et l'avenue Sebastiani où il y avait encore du monde. Leur intervention à coups de grenades lacrymogènes et bombes assourdissantes contribue à éclaircir les rangs des manifestants