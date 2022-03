Manifestation de soutien à Yvan Colonna à Bastia : suivez notre direct

Les premiers manifestants sont arrivés au lieu de rendez-vous des 13 heures. Malgré les mauvaises conditions atmosphériques - froid et pluie fine - le rassemblement, surmonté de bandere et de… parapluies a grossi, au fur et à mesure

Plus de 2 000 personnes attendent, dans une atmosphère apaisée, le départ du cortège qui du Palais de justice devrait rejoindre la préfecture de Haute-Corse. Un nombre de manifestants destiné sans doute à augmenter