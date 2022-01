Manifestation anti-passe : une mobilisation en baisse à Ajaccio

Ce 15 janvier, les députés ont adopté, sans surprise, le projet de loi controversé transformant le passe sanitaire en passe vaccinal en deuxième lecture. Les débats ont ensuite repris au Sénat, avant un ultime vote de l’Assemblée nationale dimanche après-midi. Ce même jour, loin bien loin des musiques solennelles, des masques anonymous, des banderoles ou des discours acérés de la semaine dernière à pareille heure, la mobilisation des « anti-pass » s’est quelque peu essoufflé à Ajaccio.



Mais , même si moins nombreux, au moment où l’entrée en vigueur du pass vaccinal n'est plus qu'une question de jours, les « anti-pass » font de nouveau valoir leur mécontentement et leurs revendications. « Ce n’est pas d’un rappel vaccinal dont il est question, lance une femme, mais d’une thérapie. J’ai voyagé en Afrique et j’ai été vaccinée contre de nombreuses maladies. Le vaccin est valable, pour certains, plusieurs années, de qui se moque-t-on ? »

Un peu plus loin, un quinquagénaire tient le même discours. « Une deux, trois, quatre doses, combien en faudra-t-il au final ? Rien n’est sûr, il y a des choses que les gens ignorent, nous avons besoin d’une visibilité et de communication pour faire comprendre que nous sommes manipulés. On n’est pas contre les « Vaccinés » mais contre ce système pervers. On laisse partir des droits fondamentaux. Sans compter sur la vie scolaire de nos enfants.»

Les manifestants ont mis en place une pétition. Une manifestation qui n’a tout de même pas connu le résultat escompté. Un essoufflement en tout cas très palpable...