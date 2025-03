Manifestation anti-mafia à Ajaccio : un millier de personnes dans la rue

Face à la mafia, le silence se brise et la rue prend la parole . Pour la première fois en Corse, une manifestation se tient ce samedi 8 mars à Ajaccio pour dénoncer l’emprise du crime organisé. À l’appel des collectifs Massimu Susini et A Maffia Nò – A Vita Iè, le cortège s’élancera à 14 heures depuis la gare.



Ce rassemblement intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des règlements de comptes et dix jours après la session antimafia de l’Assemblée de Corse. Il aurait dû se tenir le 22 février, mais la famille de Chloé Aldrovandi, t uée par balles le 15 février à Ponte-Leccia, a demandé son report.



Un soutien politique contrasté

Plusieurs partis politiques et associations ont répondu à l’appel des collectifs. Le Parti Communiste Français de Corse, La France Insoumise, Inseme à Manca et A Manca ont apporté leur soutien officiel. Du côté des nationalistes, Femu a Corsica, Core in Fronte et le PNC ont annoncé leur participation vendredi. En revanche, le mouvement Nazione a choisi de ne pas s’associer à la manifestation, évoquant des divergences sur les revendications des collectifs, notamment en ce qui concerne la création de législations et juridictions d’exception. La droite insulaire, de son côté, n’a pas exprimé de soutien officiel.