Lucciana : L’église San Parteo lauréate du programme "Patrimoine romain"

Cette église du XIIe siècle, à vocation cimétériale, est édifiée sur les ruines d’une église paléochrétienne, elle-même installée sur une aire funéraire antique. Elle est d’influence pisane, à travers son plan, mais aussi par l’utilisation de pierres de deux nuances colorimétriques. Elle est considérée, avec la cathédrale Sainte-Marie-de-l’Assomption de Lucciana dite « La Canonica », comme l’un des deux premiers édifices de style roman de Corse. Ce patrimoine précieux s’inscrit sur un site prestigieux, celui de Mariana, riche des vestiges de sa ville romaine, de ses églises romanes et du tout nouveau musée Archéologique de Mariana. Des campagnes de fouilles archéologiques ont permis d’y mettre à jour de nombreuses sépultures de diverses époques, attestant de l’activité funéraire continue du site.



Les couvertures de l’église ont souffert d’un manque d’entretien et apparaissent aujourd’hui fortement désorganisées. L’étanchéité n’est plus assurée, entraînant des infiltrations d’eau à l’intérieur de l’édifice. Celles-ci, nuisibles à la conservation des sépultures présentes à l’intérieur de l’édifice, peuvent aussi conduire à terme au pourrissement des bois de la charpente de la nef. Les travaux de restauration devraient démarrer en 2024 et s’achever en 2025. En savoir plus et faire un don : www.fondation-patrimoine.org/eglise-de-san-parteo



Vocation du site

Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du site de Mariana, la municipalité souhaite intégrer la chapelle San Parteo dans un ensemble de découverte historique et archéologique. La visite de la chapelle complètera ainsi ce parcours ponctué par « La Canonica », la cité antique, le nouveau musée archéologique de Mariana, et la rivière du Golo. Des visites guidées seront organisées, des conférences auront lieu dans l’église ainsi que des petites formes théâtrales et musicales. L’église sera ainsi un des points d’appui des actions culturelles du musée.