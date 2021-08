Comment fonctionne un logiciel de comptabilité et de facturation pour TPE ?

la création et le suivi régulier des documents à destination de la clientèle : bons de commande, devis, factures clients, etc. ;

le suivi des règlements des factures clients et du paiement des fournisseurs ;

l’enregistrement automatique des factures de vente en ligne ;

la synchronisation des comptes bancaires professionnels avec le logiciel de facturation ;

l’enregistrement automatique des factures d’achats et des autres dépenses ordinaires ;

la possibilité d’exporter les données logicielles dans un format de document pouvant être exploité par l’expert-comptable pour les récapitulatifs ;

la possibilité d’une gestion automatique de la TVA ;

etc.





Comment choisir un logiciel pour gérer ses comptes pour les petites entreprises ?

soit une application à installer sur votre ordinateur de bureau afin de gérer offline la comptabilité et la fiscalité de l’entreprise ;

soit une application qui se présente sous la forme d’un logiciel en ligne, connecté depuis les serveurs du fournisseur. Dans ce cas, il faudra toutefois veiller à ce que le logiciel pour gérer ses comptes pour les petites entreprises soit destiné au besoin à plusieurs usagers.





Quel type de logiciel choisir ?

Si certaines entreprises préfèrent déléguer la gestion des tâches courantes de comptabilité à leurs experts-comptables, d’autres en revanche font le choix de l’automatisation et de la rapidité avec des solutions logicielles. Un logiciel pour gérer ses comptes pour les petites entreprises, peut vraiment aider dans l’édition des écritures comptables, des comptes annuels, des déclarations fiscales, etc. Et les solutions logicielles ne manquent surtout pas ! L’important, c’est de savoir lequel choisir. Suivez !Un logiciel de facturation comme Quickbooks est une solution informatique en ligne adaptée à la gestion commerciale, qui vous permet d’effectuer puis de sauvegarder en toute sécurité et en toute confidentialité vos documents comptables. Il peut s’agir de factures, de devis, de commandes, de bons de livraison, d’avoirs, etc.Voici quelques fonctionnalités qu’il est possible de retrouver sur un logiciel pour gérer ses comptes pour les petites entreprises :Un logiciel pour gérer ses comptes pour les petites entreprises offre donc de nombreuses fonctionnalités permettant de faciliter le suivi régulier de la comptabilité et de la fiscalité de votre entreprise.Les fournisseurs de solutions informatiques proposent deux types d’applications :A côté, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque type de solution. Par exemple, pour le cas d’une application à télécharger et installer sur votre ordinateur de bureau, les mises à jour peuvent s’avérer payantes alors que pour un logiciel en ligne, tous les frais sont généralement inclus dans l’abonnement. Quoi qu’il en soit, les mises à jour sont importantes puisqu’elles permettent de rendre, au besoin, l’application conforme aux dernières actualités de la loi.Un autre détail non moins important qui doit guider dans le choix d’un logiciel pour gérer ses comptes pour les petites entreprises, c’est la possibilité de pouvoir contacter un interlocuteur auprès du fournisseur en cas de difficultés ou de problèmes avec le logiciel.Relativement au choix du logiciel, tout dépend en réalité des besoins liés à l’organisation de la comptabilité de l’entreprise.Par exemple, dans le cas d’une entreprise qui tient une comptabilité de trésorerie ou une comptabilité d’engagement, il est recommandé d’opter pour un logiciel qui permet d’intégrer directement les opérations bancaires dans la comptabilité, et ensuite, de les catégoriser.Dans le cas d’une comptabilité déléguée à un expert-comptable, par contre, vous n’aurez besoin que d’un simple logiciel pour gérer ses comptes pour les petites entreprises, spécialisé en facturation.