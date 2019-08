Les remparts de la citadelle de Bonifacio en état d'urgence

Consciente et certaine de l’urgence à rénover ce patrimoine magnifique, la municipalité de Bonifacio à lancé une campagne de mécénat afin d’offrir aux remparts l’assurance de protéger encore la ville pour de nombreuses années.« La plus vieille tour de Bonifacio date du 13ème siècle, mais les constructions les édifices s’étirent dans le temps et nous avons la chance de pourvoir découvrir plus de 7 siècles d’histoire des architectures militaires. Toutefois ce patrimoine nécessite un entretien important et aujourd’hui nous avons estimé a 16 millions d’euros la somme nécessaire à la réfection de tous le bâti historique. Bien sûr au vu de l’importance de la tache nous avons définis des priorité, des zones d’urgence » explique Hélène Portafax, directrice du patrimoine de la ville de Bonifacio.« Jusqu’au 31 décembre 2019, nous avons mis en ligne une cagnotte avec la fondation patrimoine et la mission Bern qui va permettre de récolter des fonds afin de commencer les travaux sur la face Ouest, la plus sujette à l’érosion. Avec la mission Bern, chacun des dons sera doublé en parallèle de cette campagne de mécénat. Nous avons, évidemment, proposé un plan d’investissement et nous devrions recevoir une important soutien de la CTC » continue Hélène Portafax.Ville militaire, forteresse imprenable, Bonifacio abrite encore de nombreux stigmates de son passé conscrit. Ainsi casemates et rondes de garde encerclent la haute ville.« Nous avons répertorié 36 sites à mettre en lumière et en valeur : c’est un énorme chantier qui prendra peut être 10 ans mais nous sommes certains de l’intérêt de l’importance à remettre en état ce patrimoine. Avec la cagnotte en ligne, on se rend compte que les Bonifaciens ou tout simplement ceux qui aiment la ville, sont contents de pouvoir participer. C’est un peu comme s’approprier plus encore notre ville » poursuit Helene.La cagnotte ouverte jusqu’à la fin de l’année, s’élève pour l'instant à près de 20 000 euros. Petits dons, ou plus conséquents, chacun peut participer à la conservation du patrimoine multiséculaire de Bonifacio et de la Corse.