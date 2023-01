Les pronostics hippiques du dimanche 22 janvier 2023

Bonjour à toutes et à tous,

L'hippodrome de Paris-Vincennes sera sous les feux des projecteurs ce dimanche 22 janvier 2023. Le Prix de Cornulier, qui est évidemment la plus belle course au monde dans la discipline du trot monté, sera support du Tiercé, Quarté, Quinté+.

Dix-huit compétiteurs âgés de 6 à 10 ans vont lutter pour le graal sur les 2 700 mètres (grande piste-corde à : gauche) de la cendrée parisienne.

Le spectacle s'annonce savoureux pour les amoureux des courses hippiques . Départ à 15h15.



Mes préférés pour le Prix de Cornulier (Groupe 1) qui se dispute en réunion 1 course 4 :

18 : Flamme du Goutier

14 : Granvillaise Bleue

17 : Etoile de Bruyère

16 : Fado du Chêne

10 : Hanna des Molles

8 : Happy and Lucky

12 : Gladys des Plaines

15 : Zarenne Fas

Ma sélection : 18 - 14 - 17 - 16 - 10 - 8 - 12 - 15



Sélection jeu simple

Réunion 1 à Paris-Vincennes : Première Course : Départ à 13h23.

9 : Gibaldi de Houelle : Il vient de beaucoup mieux courir que ne l'indique son classement et il représente ici un pari fort spéculatif



Coup de poker

109 en réunion 1.





Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer : Troisième Course : Départ à 12H35.

2 : Kaja : Elle vient de prouver sa forme et sans incident, elle devrait lutter activement pour les premières places



Coup de coeur

302 en réunion 3.



À demain pour d'autres victoires.