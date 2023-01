Les pronostics hippiques de Tony Gonzalez

Bonjour à toutes et à tous,

Le Tiercé, Quarté, Quinté+ de ce samedi 21 janvier 2023 a pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Seize trotteurs âgés de 6 à 11 ans sont en piste pour ce rendez-vous qui est labellisé groupe III.

La distance du jour est de 2 850 mètres (grande piste-corde à : gauche-piste en mâchefer) et à noter un recul de 25 mètres à partir du numéro 10 : Victor Ferm.

Départ à 15h15.



Mes préférés pour le Prix de Brest qui se dispute en réunion 1 course 4

5 : Falco d'Havaroche

1 : Goéland d'Haufor

8 : Firello

9 : Héliade du Goutier

3 : Go On Boy

11 : Duel du Gers

7 : Hokkaido Jiel

2 : Déesse Noire



Ma sélection : 5 - 1 - 8 - 9 - 3 - 11 - 7 - 2



Sélection jeu simple

Réunion 3 à Chantilly : Cinquième Course : Départ à 13h04.

2 : Near Amore : Elle a débuté plaisamment en compétition et elle vise cette fois le podium.



Coup de cœur

502 en réunion 3.





Réunion 3 à Chantilly : Septième Course : Départ à 14h15.

11 : Monapia : Il a dévoilé un certain potentiel l'an dernier et il possède assurément une belle carte à jouer dans ce tournoi.





Coup de poker

711 en réunion 3.



À demain pour d'autres victoires.

Tony Gonzalez.