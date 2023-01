Les pronostics hippiques de Tony Gonzalez du samedi 28 janvier 2023

Le Tiercé, Quarté, Quinté+ de ce samedi 28 janvier 2023 a pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Seize trotteurs âgés de 6 à 11 ans vont s'élancer derrière les ailes de l'autostart pour un périple de 2100 mètres (corde à : gauche-piste en mâchefer) à couvrir sur la grande piste. Départ à 15h15.



Mes préférés pour le Prix du Luxembourg qui se dispute en réunion 1 course 4 :

7 : Beads

6 : Mister F Daag

5 : Milliondollarrhyme

11 : Elite de Jiel

16 : Ferrari Sisu

2 : Cash du Rib

4 : Hirondelle Sibey

14 : Bepi Bi

Ma sélection : 7 - 6 - 5 - 11 - 16 - 2 - 4 - 14





Sélection jeu simple

Réunion 3 à Pau : Deuxième Course : Départ à 12 heures.

6 : Salsa Doloise : Sa forme ne fait pas l'ombre d'un doute et sans incident, elle devrait lutter activement pour la victoire



Coup de cœur

206 en réunion 3.





Réunion 3 à Pau : Neuvième Course : Départ à 16h07.

7 : Lavandier : Auteur d'une excellente rentrée, il semble en mesure de se rappeler à notre bon souvenir



Coup de poker

907 en réunion 3.



Réunion 4 à Deauville : Troisième Course : Départ à 17h52.

10 : Seigneur : Il est loin d'être dénué de moyens et autant dire qu'il représente ici un outsider amusant



Coup de poker

310 en réunion 4.



À demain pour d'autres victoires.

Tony Gonzalez.

