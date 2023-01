Les pronostics hippiques de Tony Gonzalez du mercredi 25 janvier 2023

Charles Monti le Mercredi 25 Janvier 2023 à 09:17

La belle série de Tony Gonzalez, 17 fois champion de France des pronostiqueurs, se poursuit pour les lecteurs et les lectrices de Corse Net Infos. Ce mardi 24 janvier 2023 il indiqué le Tiercé dans le désordre en six chevaux soit un rapport de 183 euros 90 pour une mise de 20 euros. Soncoup de cœur (Madeni) s'est classé deuxième et son coup de poker (Seiry) s'est imposé à la cote de 5/1. Et cela va sans doute continuer ce mercredi