Les pronostics hippiques de Tony Gonzalez du mardi 24 janvier

Bonjour à toutes et à tous,

L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer a une nouvelle fois les honneurs du Tiercé, Quarté, Quinté+ en ce mardi 24 janvier 2023.

Quinze trotteurs âgés de 8 à 11 ans vont lutter pour la palme sur la distance de 2925 mètres (corde à gauche). Départ à 13h50.



Mes préférés pour le Prix Une de Mai qui se dispute en réunion 1 course 4

12 : Doux Parfum

9 : Eileen

7 : Edy du Pommereux

6 : Fakir du Ranch

13 : Eden Basque

2 : Fighter Smart

11 : Farah des Caux

8 : Equinoxe

Ma sélection : 12 - 9 - 7 - 6 - 13 - 2 - 11 - 8





Sélection jeu simple

Réunion 3 à Lyon-La Soie : Troisième Course : Départ à 15H17.

2 : Madeni : Il vient de causer une très vive déception, mais cet élève de la Princesse Zahra Aga Khan aura à coeur de se racheter





Coup de cœur

302 en réunion 3.

Réunion 3 à Lyon- La Soie : Sixième Course : Départ à 17h02.

9 : Seiry : Elle connaît cette piste sur le bout des sabots et sa chance théorique semble évidente dans ce lot





Coup de poker

609 en réunion 3.



À demain pour d'autres victoires