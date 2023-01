Les pronostics hippiques de Tony Gonzalez du jeudi 26 janvier 2023

Les trotteurs ont rendez-vous ce jeudi 26 janvier 2023 à l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Tiercé, Quarté, Quinté+ du jour. Seize compétiteurs âgés de 7 et 8 ans vont en découdre pour le succès sur les 2850 mètres (corde à : gauche-piste en mâchefer) de la grande piste. Départ à 13h50.



Mes préférés pour le Prix André Meunier qui se dispute en réunion 1 course 1 :

5 : Gendréen

9 : Ghalie du Goutier

8 : Gold Voice

3 : Galago du Cadran

15 : Fanfaronneur

14 : Gaelic du Rocher

13 : Great Tigress

12 : Geisha Speed

Ma sélection : 5 - 9 - 8 - 3 - 15 - 14 - 13 - 12



Sélection jeu simple

Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer : Septième Course : Départ à 15h17.

5 : Andino : Il avait besoin de courir dernièrement et il devrait cette fois montrer son véritable visage





Coup de poker

705 en réunion 3.



Réunion 4 à Pornichet-La Baule : Première Course : Départ à 16h27.

10 : Kanza : Elle m'a fait bonne impression à l'occasion de ses débuts et il faudra la suivre de très près.



Coup de cœur

110 en réunion 4.



À demain pour d'autres victoires.

Tony Gonzalez.

