Les obsèques du Dr Alain-Charles Astolfi seront célébrées à Calvi jeudi

Décédé brutalement devant son domicile de la citadelle à Calvi, dans la nuit du 15 au 16 novembre, à l'âge de 66 ans, le médecin-urgentiste Alain-Charles Astolfi, colonel de réserve, médecin-chef, au service du 2e Régiment Etranger de Parachutistes depuis 2012 sera inhumé le jeudi 21 novembre dans sa ville de Calvi.

Sa dépouille, actuellement au reposoir du centre hospitalier Calvi-Balagne sera transférée mercredi au Camp Raffalli et ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 21 novembre à 10h30 en l'église Sainte-Marie Majeure de Calvi.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corse Net Infos renouvelle ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et toutes les personnes que ce deuil afflige.



La réception en l'honneur des plus anciens de Calvi reportée



« En raison du décès du Docteur Alain-Charles Astolfi, l’anniversaire de nos concitoyens, prévu mercredi au Centre social, est reporté au 27 novembre (mêmes horaire et lieu) »