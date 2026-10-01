Les journalistes de France 3 Corse ViaStella en grève pour réclamer davantage de moyens

Les journalistes de France 3 Corse ViaStella sont en grève depuis ce jeudi. À l’appel du SNJ et du STC, ils ont cessé le travail de 12h à 12h59 et le cesseront à nouveau de 19h à 19h59, et ce pour une durée illimitée. À l’origine du mouvement se trouve une revendication : celle d’obtenir davantage de moyens pour faire face à l’augmentation de l’activité de la chaîne. « Depuis des années, nous sommes à moyens constants mais nous avons des journaux qui ont augmenté en termes de durée », explique Frédéric Danesi, délégué syndicat SNJ, prenant pour exemple le journal de 12h30, « qui est passé de 10 minutes il y a encore quelques années à 19 minutes ». « On a des émissions tous les soirs, des décryptages, le mag des sports… tout un volet d’activités très important auquel on tient bien sûr, mais on n’a pas les moyens qui suivent. »





Les syndicats estiment ainsi qu’il manque au minimum cinq équivalents temps plein (ETP) au sein de la rédaction. Ils demandent également le remplacement des postes vacants, notamment après des départs à la retraite ou des évolutions professionnelles au sein de l’entreprise. « On se bat pour combler l’activité qui augmente, mais on veut aussi se développer, et ça passe notamment par installer une équipe à Porto-Vecchio », détaille Frédéric Danesi. « On serait beaucoup plus réactifs lorsqu’il se passe quelque chose, et on pourrait mieux couvrir le territoire même sur des événements hors actualité chaude, en allant voir les gens parce que la proximité, c’est un peu ce qui fait sens pour nous. On demande aussi l’organisation d’un pôle enquête, c'est-à-dire le travail des sujets, d’avoir le temps de travailler et de creuser des sujets dits un peu sensibles, et là aussi évidemment à moyens constants ça ne marche pas. »





Une réunion entre les représentants syndicaux et la direction s’est tenue deux jours avant le mouvement de grève. Selon Frédéric Danesi, les discussions n’ont pas permis d’aboutir à une avancée concernant les moyens réclamés par les journalistes. « La direction nous a dit qu’on n’aurait aucun moyen supplémentaire et qu’on devrait s’estimer heureux de conserver nos postes de journalistes. Ce sont des mots qu'on a jugés extrêmement durs, une forme même de provocation pour nous. » Un désaccord qui se traduit ce jeudi par une mobilisation importante au sein de la rédaction. Selon Frédéric Danesi, « 100 % de journalistes titulaires et une bonne partie à la technique sont grévistes aujourd’hui à la rédaction à Bastia ».





Malgré cette mobilisation, les syndicats assurent vouloir poursuivre les discussions avec la direction. « De notre côté, on attend des propositions concrètes et on est évidemment pour continuer les négociations », affirme Frédéric Danesi. Les journalistes disent également mesurer les conséquences de la grève pour les téléspectateurs. « On sait qu’on impacte les journaux, on s’excuse auprès de nos spectateurs qui sont extrêmement attachés à nos journaux », reconnaît le délégué du SNJ. Mais pour les syndicats, le mouvement constitue aujourd’hui leur principal moyen pour faire entendre leurs revendications : « Notre seul moyen pour le moment de nous faire entendre, c’est la grève. »





Contactée par CNI, la direction de France 3 Corse ViaStella indique ne pas vouloir faire de commentaire sur la situation.

