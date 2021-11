Les jeunes insulaire du Pôle Espoirs de judo brillent à Gap

La compétition s'est d’abord déroulée en poules puis s'est poursuivie en tableau à élimination directe.

Un exercice qui a pleinement satisfait Jean-Jacques Beovardi entraineur adjoint du Pôle Espoirs pour sa première sortie.

"Malgré un manque de repère et même si initialement avec le staff nous avions prévu cette première sortie avec comme axe de travail de reprendre ses marques, faire des combats et prendre de l’expérience" explique t-il." L’attitude de nos combattants en a décidé autrement . Au final, leur brillant comportement s'est par de très bons résultats"



Seulement six athlètes minimes (deuxième année) sur les quatorze que compose le pôle espoirs étaient sélectionnés pour cette échéance, les minimes première année partiront eux au prochain grand prix qui se déroulera à Istres le 5 décembre.

Résultats

Féminines

1ère Rafaella RAMACCIOTTI (Ajaccio Judo)

1ère Angélica GUALANDI (Ajaccio Judo)

2ème Jade MORETTO (Judo Club Bastais)

Masculins

1er Mathieu MARCHIONE (Ajaccio Judo)

3ème Adam VICENS(Ajaccio Judo)

5ème Doniphann BUY(Ajaccio Judo)