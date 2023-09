Les avis de décès de Corse Net Infos

BASTIA, LOZZI



Marie-Christine SIMEONI nata VISCONTI, a so sposa cara,



Albert è Marie-Josée SIMEONI,



Julia è Dominique CASALTA nata SIMEONI,



Ghjuvan’Carlu è Lucia SIMEONI,

I so figlioli,



Brigida, Carlu Antone, Massimu, Matteu, Orfeu, Diva, Liseu,



I so pofiglioli,



A famiglia di u so fratellu u ben di Roland, a so sposa Simone, i so figliogli, pofiglioli è arcipofigliola,



A famiglia di u so fratellu u ben d’Edmond, a so sposa Lucie, i so figlioli è pofiglioli,



Marie-Thérèse GADILHE, u so cumpagnu Christian, figlioli è pofigliole,



Jean-Pierre è Marie-Andrée VISCONTI, è e so figliole,



I so cugnati,



E famiglie di u ben di Carlos MORAZZANI di Meria, figlioli, pofiglioli è arcipofiglioli,



E famiglie SIMEONI, ACQUAVIVA, VISCONTI, DAINESI, CASALTA, MATTEI, SIMONI, LUCIANI, SIMON, GOUDOT, MARTELLI, SCARBONCHI, FOMBELLE, BILLAUDELLE, LINALE, ALFONSI, SUSINI, MANNARINI, è tant’altre,



Parenti è amichi,



I so amichi di tutte e lotte di u populu corsu,



Anu u dulore di fà sapè ch’ellu si n’hè andatu







Max SIMEONI



à l’età di 94 anni in Bastia.







C’adduniremu dumenica u 10 di settembre à partesi da 10 ore di mane in a ghjesgia di l’Immaculée Conception.



A tramuta di a salma si tenerà luni l’11 di settembre à 11 ore è mezu di mane.



Ci sarà una messa in a ghjesgia di Lozzi à 2 ore è mezu dopu meziornu.



L’intarru si tenerà in u campu santu di u paese.



A famiglia ringrazia di core :



I so duttori Aurelia THO-AGOSTINI, Guillaume COLONNA, Jean-François ALBERTINI, Eliane LANZIANI, Dominique MIMI è tant’altri,



I duttori è l’inseme di i persunali di u serviziu di cardiulugia di l’ospedale di Bastia,



I so infirmieri Cathy CASIMIRI, Virginie GERONIMI, Noël AGUZZI, Lauriane BREMONDY,



U so chinè Florian BRADASCHIA.



St’avvisu tene contu di parte di dolu è di ringraziamenti.



