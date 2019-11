Lea Balagne lance son contrat de transition écologique, outil d'avenir de performance énergétique

Le Contrat de Transition Écologique signé entre un EPCI, les 36 communes du PETR* de Balagne et l'État "vise à ce que les collectivités développent des projets pour réussir la transition écologique, compte-tenu des caractéristiques de leur territoire," explique François Ravier, préfet è Haute-Corse.

Il démontre par l’action que l’écologie est un véritable moteur de l’économie et développe l’emploi local pour la transition écologique. Il aide notamment à améliorer la gestion de la ressource en eau, à réduire la dépense énergétique globale, à produire des nouvelles énergies renouvelable et lutter contre les pollutions produire et construire des matériaux biosourcés.



Instauré sur une durée de 4 ans, le CTE du Pays de Balagne se concentre sur les deux thématiques de l'énergie et des ressources locales.

Produire et gérer les énergies. "Le photovoltaïque, l’éolien, la biomasse, l’hydraulique. Mais aussi dans la rénovation énergétique des bâtiments et de la mobilité durable par notamment le transport en commun puis préserver et valoriser les ressources locales, par la production locale et identitaire comme dans l'agro-alimentaire. " - souligne le président du PETR, Jean-Marie Seïté - Pour les producteurs notamment bio, nous mettons en place un système qui privilégiérait leurs productions dans les cantines par exemple et que nous voulons élargir". Par les matières premières locales, " nous travaillons sur la fabrication d'une brique de terre" et la préservation des ressources, l'eau, l'air...

Le CTE fait suite à un appel à projets lancé par le Ministère de la Transition Écologique, au niveau national, pour lequel le pays Balagne avait été retenu par le jury.

"Aujourd’hui nous lançons officiellement avec les acteurs principaux, le début des études qui doivent aboutir par la signature fin décembre", ajoute le président.

Au cours de ces 4 ans, de nouvelles actions pourront être programmées pour répondre aux objectifs du contrat.

Le dispositif CTE, Contrat de Transition Écologique, a été officiellement présenté ce 13 novembre à la mairie de Lisula, par le président du PETR, Jean-Marie Seïté, et par le préfet de Haute-Corse François Ravier en présence du sous préfet Calvi Conca d'Oru, Florent Farge et de nombreux élus communaux et intercommunaux de Balagne.