Le verger de l'INRAE de San Giuliano : Plus de 1 000 variétés d'agrumes présentés au public

Un verger exceptionnel



Pour cette journée particulière, quatorze agents INRAE et CIRAD prenaient en charge de petits groupes de visiteurs, simples curieux ou jardiniers amateurs venus chercher des conseils pour mieux s’occuper de leurs plantes. Certains n’avaient pas hésiter à faire des kilomètres, comme ce couple venu de Sagone, pour découvrir enfin ce lieu réputé : « Mon voisin qui est agriculteur dans le bio m’en avait parlé en 2019. Cela faisait longtemps que nous voulions venir ! ». Et c’est parti pour un grand tour de verger : plus d’une heure de promenade au milieu d’arbres chargés de fruits. « Je ne veux pas utiliser de produits chimiques dans mon jardin, explique une visiteuse. Mais les fruits tombent avant de mûrir ! Je suis venue voir comment on peut faire… » La recette ? C’est la nature qui la donne : « Il y a la faune. Ce sont des auxiliaires : il faut que ça s’équilibre ! », explique le chercheur. Une nature qui donne et qui reprend : « Au moment de la floraison, il ne faut pas qu’il y ait de stress ! Cette année, en Corse, on a 30 % de clémentines de moins que les autres années. Et cela, parce qu’il a fait pluvieux et froid au mois de mai… », rapporte Yann Froelicher, avant d’expliquer le rôle du sol, et la nécessité de faire le choix du porte-greffe le plus adapté : « Le plus vieux porte-greffe utilisé dans le monde, depuis des milliers d’années, c’est le bigaradier, un hybride de mandarine originaire de Chine, et de pamplemousse venu du Vietnam, de la Thaïlande et de l’Indonésie. C’est celui que l’on trouve dans les vergers anciens de Corse. Mais la Tristeza, une maladie qui lui est spécifique, est arrivée et il a fallu chercher de nouveaux porte-greffes, comme le Poncirus. »



Si le virus a épargné jusqu’à présent la Corse, il fait actuellement des ravages en Italie. Main de bouddha aux doigts torturés, quinotto de Sicile prisé pour son amertume, pamplemousse géant qui peut atteindre le poids d’un kilo, mais qui a un goût d’huitre, calamondin – cet arbre puissant et magnifique, très ornemental, dont les fruits minuscules assaisonnent les nems en Asie – ou encore lime de Tahiti « extraordinaire avec des huitres ! », le verger est un lieu magique où l’on va de surprise en surprise. Les visiteurs goûtent aux différents fruits. La découverte est en effet aussi celle du goût : de la mandarine japonaise si suave, aux vertus médicinales appréciées, au kinnow – une mandarine originaire du Pakistan et de l’Inde, en passant par le clemendor, ce fruit lilliputien mais exceptionnel… Au détour d’un chemin, voici la clémentine page, un hybride américain délicieux, le citron Beldi du Maroc, dont les Tunisiens agrémentent leurs pâtisseries, ou encore la lime douce, utilisé au Mexique pour parfumer l’eau tout en la désinfectant. Mais également la bergamote, cette « star de la parfumerie » qui connaît une renaissance marquée, au service à la fois de l’industrie et de la gastronomie. Et le pamplemousse chandeleur dont la chair reste rosée sous nos climats mais vire au rouge en zone tropicale.