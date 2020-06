Le préfets de Corse et de Haute-Corse en visite à Calvi

Avoir en même temps le préfet de Région Franck Robine, le préfet de Haute-Corse François Ravier et le sous-préfet de l'arrondissement Florent Farge à Calvi sur l'invitation du maire de la commune n'est pas chose habituelle et cela méritait d'être souligné.

Cette visite des représentants de l'État en Corse, ce samedi matin à 10 heures, a été l'occasion de débattre sur le PLU (Plan Local d'Urbanisme) en cours d'élaboration, retoqué à plusieurs reprises, mais aussi de faire le point sur plusieurs dossiers structurants de la Ville de Calvi déjà évoqués avec le préfet de Haute-Corse en août 2019 et actés par le conseil municipal de Calvi en octobre de la même année.

De ces dossiers présentés avant la fin de cette année 2019 et éligibles au reliquat du PEI (Plan Exceptionnel d'Investissement) ou du PTIC (Plan Territorial d'Investissement pour la Corse), on retiendra: l'aménagement d'un théâtre de verdure derrière la jetée de l'ancien port de commerce, constitué d'un espace de 2 500 m2 pouvant accueillir 3 000 personnes, la restauration et l'aménagement de l'ancien hôpital militaire dans la citadelle,.





Autre dossier et non des moindres, celui de la mise en valeur de la citadelle, véritable joyau de la station balnéaire.

Ce projet s'inscrit dans une suite logique des travaux de rénovation et de mise en sécurité de la citadelle pour un montant de 3 500 000€, financement acquis lorsque Ange Santini était président de l'Exécutif de Corse.

Cette nouvelle tranche de mise en valeur de la citadelle a pour but de donner du contenu à ce site remarquable.

Le projet s'articule sur plusieurs axes: restauration des remparts (tranche 2) aménagement du Musée de la Tour du Sel, mise en lumière de la citadelle, rénovation d'un bâtiment pour l'accueil des artisans...

Dans le cadre d'un appel à candidature lancé par l'Agence d'Aménagement Durable, d'Urbanisme et d' Énergie pour la rénovation de l'éclairage public, retenue, la Ville de Calvi a aussitôt réalisé un schéma directeur de l'amélioration et de rénovation de son éclairage public.





Problème, comme l'a fait observer Ange Santini, c'est que ce projet ne peut être réalisé qu'à la condition que son réseau électrique, plutôt obsolète, soit mis en sécurité, car l'un ne peut aller sans l'autre.

D'autres dossiers ont également fait l'objet de discussions lors de cette réunion de travail qui aura duré 2 heures.

Les adjoints au maire de Calvi ont participé à cette réunion



Auparavant, Ange Santini a reçu dans son bureau Franck Robine,pPréfet de Corse, rejoint un peu plus tard par le préfet de Haute-Corse François Ravier et le sous-préfet de Calvi Florent Farge.

Ange Santini et Franck Robine se connaissent déjà. Leur route s'est croisée en septembre 2007 lors de la visite à Calvi du Premier ministre de l'époque François Fillon. Ange Santini était Président de l'Exécutif de Corse et Franck Robine directeur de cabinet du ministre Fillon.

Une visite mémorable dans les vignes du Clos Landry et d'un déjeuner champêtre au cours du quel François Fillon devait lâcher une phrase qui à l'époque a fait : "Je suis à la tête d'un État en faillite"





Franck Robine : "Calvi est une Ville qui a des projets très intéressants"



" Il est important de bien connaître le terrain. depuis que je suis arrivé en Corse, avec cette période confinement c'était compliqué. Aussi j'ai répondu avec enthousiasme à l'invitation de Ange Santini, tout d'abord parce que Calvi est une ville qui fait référence en Corse et c'est une ville qui, avec son maire et son conseil municipal, a des projets très intéressants d'ordre patrimonial, touristique et économique.

De ces projets évoqués il y a celui qui tourne autour de la citadelle et j'ai cru comprendre que c'était celui de la mandature qui vient de s'ouvrir. Aussi, je ne serais pas derrière lui mais avec lui, à ses côtés. Il est important de se parler, de se rencontrer, d'aborder les problèmes et de trouver ensemble des solutions" précisait le préfet de Région, avant d'aborder un sujet d'actualité celui de la saison impactée par cette épidémie de Covid-19:

" J'ai entendu, et je le répète avec force, la saison touristique doit maintenant démarrer. Les choses ont été dites sur l'accompagnement sanitaire que l'État mettra en place. Maintenant laissons les gens travailler, accompagnons-les et ce que je souhaite c'est que les plans de transport puisse maintenant faire en sorte qu'il arrive un très grand nombre de touristes. Ce sera une année très difficile, on le sait, dores et déjà, mais on peut encore très bien réussir le mois de juillet, le mois d'août et pourquoi pas allonger encore un peu la saison comme c'est le vœu de beaucoup de professionnels. Je crois beaucoup à la recherche de l'équilibre en discutant mais maintenant, encore une fois, le mot d'ordre c'est : lançons la saison".



Il n'y aura pas de feu d'artifice le 14 juillet. Pour celui du 15 août la décision sera prise en fonction de l'évolution de la situation sanitaire



Ange Santini remerciait le préfet de Corse et le préfet de Haute-Corse avant de préciser: " Avec cette nouvelle mandature qui commence, l'objectif était d'échanger au plus haut sommet de l'État avec ses deux représentants en Corse, sur un certain nombre de sujets.

Il nous a semblé opportun, intéressant que Monsieur le Préfet de Corse puisse venir se rendre compte sur place pour échanger sur les projets structurants qui ont un double objectif tournant autour de la préservation du patrimoine et la mise en valeur de la citadelle de Calvi, notamment avec la création d'un musée à l'intérieur de la Tour du Sel qui vient d'être rénovée grâce au soutien de l'État dans le cadre du PEI.

Nous sortons d'une période très très difficile nous nous apprêtons à une saison compliquée et il est important de nous projeter dans l'avenir en allant à l'essentiel de ce que nous voulons faire de manière extraordinaire, en dehors des projets ordinaires que nous portons au quotidien, c'est vraiment mettre le focus sur la citadelle, avec tout ce qui va autour: le développement d'un musée, le théâtre de verdure pour prolonger la saison..."

Le maire de Calvi s'est ensuite exprimé sur le dossier des établissements de plage que nous avons eu l'occasion de développer à plusieurs reprises dans nos colonnes. Il a également annoncé que le feu d'artifice du 14 juillet ne sera pas tiré pour les raisons que l'on sait et que la décision pour le feu d'artifice du 15 août sera prise en fonction de l'évolution de la situation.