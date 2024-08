Le marché du Paese di Tagliu est de retour à Taglio-Isolacci pour sa deuxième édition

Les amateurs d'artisanat et de produits locaux se donnent rendez-vous les 10 et 11 août 2024 à Taglio-Isolaccio pour le deuxième marché Paese di Tagliu. Le samedi 10 août, les festivités débuteront dès 8 heures avec l'accueil des exposants, suivi de la cérémonie d'ouverture officielle à 11 heures. La journée se clôturera en beauté avec un concert gratuit à 21 h, "Canti di'oghje e canti di'eri", mettant en scène Fanfan Cesari, Charles Giafferi et Ghiuvan Francescu Marinacce, suivi d'un apéritif convivial.



Le dimanche 11 août, les exposants seront accueillis dès 8 heures et le marché ouvrira officiellement à 11. La soirée sera marquée par un concert intitulé "Ricordi di Petru-Pä" à 21h.



Parmi les nombreux exposants présents, les visiteurs pourront découvrir des bougies artisanales d'E Candele Di Tagliu, les créations originales de Bleu De Chine, ainsi que des gourmandises variées proposées par Mes Gourmandises, telles que canistrelli, salade de fruits et frappe. L'Artissianu Di Iavagna proposera des couteaux, stylos en bois et décapsuleurs en bois, tandis que D'Amore E Di Passione présentera des décorations murales, cloches et centres de table. Les amateurs d'articles d'armurerie pourront visiter l'Armurerie Montineri.



Les visiteurs pourront également savourer les migliaccioli, beignets de fromage, de courgettes et de pommes de Biscotti Di Maria, et admirer les bijoux en gold filled 14 carats de Made Of Dreams. La ferronnerie d'art de Cursighella, les biscuits secs d'Assaghja, les encens religieux et cloches des saints du Chalet Du Bien Etre, la charcuterie de Giudicelli Lisandra, les objets en résine époxy de Vesperini Marie Antoinette, les tableaux de Tiberi Marie et les mosaïques de Hulin Brigitte seront également à découvrir.



En plus des stands d'exposants, les visiteurs pourront profiter d'activités de tir avec la carabine à plombs et découvrir les activités équestres proposées par U Cavallu Corsu.