Le maire de Bonifacio remet la médaille de la ville au joueur du Sporting, Dumè Guidi

Dans le cadre du partenariat qui lie leà la municipalité, deux joueurs du club, Anthony Roncaglia et Dumè Guidi, étaient à Bonifacio ce lundi 15 novembre. Après une rencontre avec deux classes de CM1/CM2 autour des valeurs du sport, suivi par une séance de dédicaces et une de photo, le maire Jean-Charles Orsucci a remis à son concitoyen, Dume Guidi, la médaille de la ville "pour consacrer le parcours d’un jeune bonifacien qui a débuté à la JS Bonifacio Football et qui a intégré aujourd’hui le football professionnel dans son club de coeur.""Un exemple à suivre pour celles et ceux qui s’attachent à réaliser leur rêve." indique le maire de Bonifacio qui tient à féliciter "à nouveau Dumè et souhaite une bonne saison à l’ensemble du Sporting !".