"Le choix du sabre" : e nouveau roman historique de Jean-Pierre Nucci

- Qui est Jean-Pierre Nucci ?

- Je suis né à Ajaccio. J’y ai vécu de longues années, toute ma jeunesse, c’est ma ville et j’y suis très attaché. J’y passe un tiers de mon temps et, dans un avenir assez proche, j’espère bien y résider plus longtemps. Pour être complet sur ce chapitre je suis Corse de sang. Mes parents, mes grands-parents et plus loin encore étaient Corses eux-mêmes. J’ai de la famille et beaucoup d’amis sur l’île.



- Plusieurs ouvrages déjà...

- J’ai beaucoup écrit pour la maison d’éditions parascolaire Vuibert. C’est là que ma plume s’est forgée. Le roman a suivi presque naturellement. Mes trois premiers romans, Monteggiani, La Guardiola et Bastarda, traitent du thème de la famille avec en toile de fond la Corse. Le Choix du Sabre et Le Désert sans la Gloire qui font suite, tous deux romans historiques, couvrent les périodes du Directoire et du Consulat.



- Le thème de votre nouveau roman ?

- Le Choix du Sabre est donc la suite de mon précédent roman Le Désert sans la Gloire, qui était un récit autour de la bataille des Pyramides et de l’Égypte des Mamelouks. Le lecteur retrouvera dans ce deuxième tome quelques protagonistes communs. Ils continuent leur chemin, toujours auprès de Bonaparte. Les thèmes des deux romans sont opposés. Le Désert sans la Gloire a été écrit sous l’angle de la critique. À travers le comportement de mes personnages, je dénonce une guerre de conquête. Une pratique barbare. La République n’avait rien à faire là-bas, ou à tout le moins, elle se devait de s’y prendre autrement, d’une manière moins brutale. Dans Le Choix du Sabre, tout change. En Italie, ce n’est pas la République qui est l’agresseur. Le pays est en danger. Bonaparte s’oppose avec brio aux Anglais et aux Autrichiens pour défendre la patrie. C’est ce que j’ai voulu démontrer au fil des pages.



- Le Sabre ?

- Mon personnage principal fait ce choix. Pour en comprendre la raison, il faudra lire le livre. Cet ouvrage est avant tout une fiction. Même si les faits historiques sont authentiques, l’histoire reste romanesque.



- Vous y rendez compte aussi de l’importance de Marengo ?

- C’est une bataille cruciale et décisive pour le pays. Une défaite à Marengo et la République, la France elle-même disparaissait. Les Anglais et les Autrichiens craignaient Bonaparte. Leur ambition était de Renverser le Consulat, le nouveau régime politique dont la France s’était dotée à la suite du coup d’État du 18 Brumaire. Par un coup de génie légendaire, le tout nouveau Premier Consul les en a empêchés.



- Comment vos recherches se sont-elles articulées pour l'écrire ?

- Une bibliographie volumineuse, le net, on y trouve des traces intéressantes. Parmi les livres dont je me suis inspiré, je citerais « Histoire du Consulat » de Louis Madelin, « Voyage en Basse et Haute Égypte… » De Dominique Vivant Denon, « Desaix en Égypte » de Sophie Muffa et Pascal Cyr.



- Une passion pour l’Empereur aussi ?

- Une fascination plus qu’une passion. Le parcours de ce jeune Corse est prodigieux à bien des égards. Passer de la rue Malherbe aux Tuileries en si peu de temps relève du miracle et pourtant… S’il y a un thème qui m’est cher, c’est celui de l’ascension sociale. Pour le coup, j’ai été comblé.



- Votre ouvrage est préfacé par le Prince Murat ...

- C’est la bonne surprise ! Mon éditeur, Erick Bonnier, a fait lire le manuscrit au prince Joachim. Ce dernier l’a apprécié au point d’écrire cette magnifique préface. Je dois dire que cela m’a vraiment touché.

* JP Nucci sera en dédicaces le 2 juillet au matin à la librairie des Palmiers, place Foch à Ajaccio.