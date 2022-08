Le carnet de deuil de CNI - Porto-Vecchio- Avis de décès

Pour publier votre avis, sélectionnez Corse Net Infos à partir de ce lien



Avis de décès





Porto-Vecchio

Ses parents Denis et Ghislaine MOREAU

Sa fille Alicia , ses petites filles Emma et Chloé

Son fils Quentin et sa maman Marie-Line VENEL

Sa compagne Laurence CLAUZADE , et ses enfants Léo et Emilie

Ses frères et sœurs , Christelle MOREAU , Patricia et ses enfants Virginie , Jonathan et sa compagne Aurélie , Sylvain et sa compagne Margot , Olivier et ses enfants Emilie et Elisa , sa compagne Inès CLUZET

Ses oncles et tantes MOREAU Ernest et Josiane , les familles JOLIVET , DRUYER , LANOUILLER , ANTOINE , MOREAU

Les familles CLAUZADES Colette et Marie, Mosconi Jenifer et Antony , BECCIU Pierre et sa compagne Antonella

Ses amis Françoise LAURON , Claude BRANCA , le Dr Ginette GERARD et son compagnon Yves MOINDREAU , Bruno CAPACCIO et sa compagne Babette , Tony VERONESE

Parents , alliés et amis , ont la douleur de vous faire part du décès de :



Monsieur Thierry MOREAU , 58 ans

Survenu le 14 Août 2022 à la clinique Clémentville de Montpellier



Une messe sera célébrée à la chapelle de Tenda le Vendredi 19 Août 2022 à 17 h , sa famille recevra à partir de 15 h 30 , au funérarium CARLI EBRARD , chemin de Tenda , ou se trouve son frère Marco

Nous remercions tout le personnel de cancérologie et de médecine de la clinique Clémentville pour leurs soins et leur accompagnement







SARL PF SANTA CATALINA

Frédéric CARLI / Magali EBRARD

04.95.70.33.79