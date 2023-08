Le carnet de deuil de CNI - Avis de décès

A Scola Corsa di Marseglia a la douleur de vous faire part du décès de sa présidente Simone TRAMONI, dans sa 95 ème année.

Les obsèques auront lieu ce vendredi 25 août 2023 au funérarium du cimetière Saint Pierre de Marseille, où il pourra lui être rendu hommage à partir de 13h45.Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 14h45.

L’inhumation aura ensuite lieu au cimetière du Canet ,Marseille (14 ème)

Le président, le bureau ainsi que les adhérents de la Maison de la Corse de Marseille présentent leurs sincères condoléances à la famille.





A Scola Corsa di Marseglia hà u gran dulore d'annunzià a sparizione di a so cara presidente Simona TRAMONI ind'è a so novantacinquesima annata.

E so esèquie saranu cilebrate stu vènnari 25 d'agostu à u funerarium di u cimiteriu San Petru di Marseglia. Ci si puderà rende umàgiu à a so salma à partesi di duie ore menu un quartu, una cirimonia riligiosa principierà à trè ore menu un quartu.

Sarà sippillita in u cimiteriu di u Canet, ind'è u 14simu circundàriu di Marseglia. A presidenza, u scagnu è l'adirenti di a Casa di a Corsica di Marseglia prisentanu e so cunduglianze afflitte à a famiglia.

Requiescat in pace !