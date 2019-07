Le FC Balagne perd une nouvelle bataille face à la Ligue Corse de Football !

Le feuilleton de l'été opposant les instances du football au FC Balagne continue avec un nouvel épisode qui s'est déroulé hier au siège de la Ligue Corse de Football où la commission des statuts et règlements devait se réunir pour examiner la recevabilité émanant du Football Club de Balagne.

Cette fois, la requête du FC Balagne concerné un joueur de l'AS Furiani-Agliani, Michel Cascinelli, qui, selon lui, n'avait purgé qu'un seul de ses deux matches de suspension dont il faisait l'objet.





Si l'évocation du FC Balagne a bien été jugée recevable par les instances du football Corse, en revanche, il en est tout autre pour la décision prise par cette commission qui considère après examen des pièces que le dit Michel Cascinelli, avait bien purgé sa sanction, considérant que dans cette suspension il convenait de comptabiliser un match de coupe de Corse. Décision d'ailleurs renforcée selon leurs propres propos par le jugement du TA de Bastia dans son ordonnance du 19 juillet , concernant une autre affaire relative au nombre de matchs purgés lors de la rencontre du 23/04/2019 entre les clubs de Furiani et du FC Balagne, qui a estimé que la coupe de Corse est une compétition régionale ouverte, selon l'article premier du règlement de la Ligue Corse de Football, à tous les clubs de l'île et non à un une équipe en particulier, et qu'on ne peut écarter une rencontre de coupe de Corse dans le décompte des matchs purgés au motif où c'est l'équipe Sénior1 qui serait engagée en coupe de Corse et non celle de Régional 1.

Avec cette décision, la Ligue Corse de Football reste cohérente dans sa manière de lire le règlement,





Le FC Balagne sera reçu la semaine prochaine à Paris par les instances de la FFF

Si l'on reprend donc le scénario de la première affaire qui s'est soldée par la décision du Tribunal administratif de Bastia d'ordonner à la FFF de réintégrer l'USC Corte dans le championnat de National 3, et ce au détriment du FC Balagne, cette nouvelle décision prise par la Ligue Corse de Football va faire l'objet d'un appel du club Balanin, lequel sera en toute logique rejeté par la LCF.

Le FC Balagne décidera là aussi de faire appel cette fois auprès de la commission compétente de la Fédération Française de Football, avant que ne soit saisi le Tribunal administratif !

En clair, pour ceux qui ont du mal à suivre, plusieurs épisodes sont encore à écrire dans ce feuilleton de l'été et le fossé qui sépare la Ligue Corse de Football et la Fédération Française de Football dans leur manière de lire les règlements n'est pas prêt de se réduire.

Ce qui est certain en tout cas, c'est que le grand perdant de cette affaire est le FC Balagne qui a eu l'assurance aujourd'hui d'être reçu la semaine prochaine à Paris par les hautes instances administratives de la FFF.

La suite au prochain épisode.