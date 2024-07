Le Cardinal de Corse François Bustillo recevra la légion d’honneur le 14 Juillet

Le 14 juillet 2024, plus de 500 personnalités françaises seront décorées de la Légion d'honneur, selon un décret publié le 9 juillet au Journal officiel . Parmi les décorés figurent le cardinal Bustillo, Virginie Efira, l'écrivain Amin Maalouf, et la mathématicienne Claire Voisin. Au total, cette nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, la plus haute distinction nationale française, honore 521 personnes « engagées au service de l’intérêt général et du rayonnement de la France », selon un communiqué de la Grande Chancellerie.La publication de cette promotion a été exceptionnellement avancée en raison du contexte politique en France. La dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue d’élections législatives anticipées ont accéléré l’annonce, car ce sont les ministres en fonction qui peuvent proposer des personnes pour être promues ou nommées.

L’évêché a rapidement réagi sur les réseaux sociaux pour féliciter le cardinal Bustillo, soulignant qu’un an après avoir reçu la barrette rouge, il devient aujourd’hui chevalier de la Légion d’honneur.