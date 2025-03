Laa santé, c’est aussi au travail

Charles Monti le Vendredi 7 Mars 2025 à 16:44

Si pour beaucoup d’entre nous, « le travail, c’est la santé », et bien la santé, c’est aussi au travail ! Alors, comment gérer les épreuves et la maladie tout en travaillant ? Quels exercices faire au bureau pour garder la forme ? Et le sommeil, c’est important ? Comment trouver le bon équilibre entre vie perso et vie pro ?...