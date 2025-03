"La vidéo du jour", bientôt sur Corse Net Infos

L’équipe de Corse Net Infos le Mercredi 26 Mars 2025 à 17:15

Après notre rubrique quotidienne « La photo du jour », qui continue de plus belle et connaît un grand succès auprès de plusieurs milliers de nos lecteurs, nous vous invitons désormais à participer à une nouvelle aventure : "La vidéo du jour". Tous les mois, le réalisateur (ou la réalisatrice) de la vidéo la plus populaire sera récompensé par Corse Net Infos.