La victoire électorale des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie saluée en Corse

La rédaction le Lundi 1 Mai 2023 à 20:34

La victoire des indépendantistes du Tavini Huira'atira aux élections territoriales en Nouvelle-Calédonie a été saluée en Corse. Corsica Libera, Gilles Simeoni et d'autres élus de la majorité territoriale se sont félicités de ce résultat. Mais pas que... Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'a pas manqué, lui aussi, de féliciter "Oscar Temaru et Moetai Brotherson pour leur victoire."