La venue de l'ours Shadow au marché de Noël d'Appietto crée la polémique

L'ours Shadow avait déjà participé au Marché de Noël d'Appietto en 2015 (Photo : Archives CNI)
C'est un événement chaque année très attendu. La 17e édition du marché de Noël d'Appietto va se dérouler du 21 au 23 novembre. Mais à quelques jours de son ouverture, un invité suscite la polémique : l'ours "Shadow". Lors de l'événement, une équipe de cinéma sera en effet présente sur le marché pour tourner un film publicitaire féérique dont Shadow sera la vedette. Cet ours brun âgé de 16 ans, est en réalité une star du petit et du grand écran, et a déjà participé à de nombreux films de cinéma, téléfilms et publicités. Au quotidien, l'animal vit dans le parc animalier de Ségala dans l'Aveyron aux côtés de son dresseur, Jean-Philippe Roman, gérant du parc animalier et dresseur d'ours (et d'autres animaux) au cinéma depuis plus de 30 ans.
Mais tout le monde ne voit pas du même oeil la relation entre le dresseur et Shadow et sa présence sur le marché de Noël. La délégation corse de l'ONG Global Earth Keeper est montée au créneau sur les réseaux sociaux. L'ONG indique avoir pris attache auprès de la mairie et des services de la préfecture de Corse-du-Sud
Global Earth Keeper voudrait que la venue de l'ours brun soit annulée
"Cet ours dont la présence sur le Marché de Noël est mis en avant et sert de publicité à la commune d'Appietto nous fait bondir comme les nombreux citoyens qui nous ont interpellés depuis ces 4 derniers jours" indique l'ONG sur ses réseaux. Et de poursuivre : "La présence d'animaux sauvages sur les lieux de foires et marchés est interdite car elle déroge au bien-être animal et c'est donc bien la loi qui le dit !". Et à l'ONG de rappeler le détail de la loi dans sa publication. "C'est bien pour cela que cet "événement" choque, irrite et que des personnes n'ont pas attendu les associations pour agir en leur nom en écrivant aux services d'Etat concernés."
L'ONG, qui voudrait que l'événement soit annulé, a également de son côté contacté les services concernés et indique rester attentive et vigilante. "Si l'ours doit être présent sur le marché de Noël, nous resterons très attentifs sur les conditions de sa présentation, à ce qu'il soit protégé (du bruit, de la foule). Depuis 2013, nous avons mené une vingtaine de manifestations en Corse pour les animaux dans les cirques. Nous sommes contents qu'ils ne viennent plus et on ne voudrait pas régresser, que des animaux sauvages soient de nouveau présentés devant du public, que tout ce travail soit rogné, rongé en trouvant des subterfuges" explique la présidente de Globale Earth Keeper, Laurence Constantin.
L'association PAZ a lancé une pétition et a reccueilli plus de 10 000 signatures
L'association PAZ, qui défend les intérêts des animaux, notamment de ceux exploités pour les tournages (pub, cinéma…) crie elle aussi au scandale dans un communiqué et demande l'annulation "de cette animation archaïque". "Comment une mairie peut-elle se vanter d’exhiber un ours en 2025 et d’autoriser le tournage d’une publicité avec un véritable ours ?" , écirt l'association qui a écrit au maire d’Appietto et au président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 14 000 signatures. PAZ a également alerté les services vétérinaires de l’Etat (Préfecture de Corse), ou encore les députés Laurent Marcangeli et Michel Castellani, "sensibles à la cause animale".
" Le maire d’Appietto doit prendre au sérieux la cause animale. Les animaux sauvages dressés et captifs n’ont rien à faire dans un Marché de Noël ni sur un tournage d’une publicité. Leur asservissement est archaïque. Ce n’est pas féérique, c’est d’une tristesse infinie. Pour quelques minutes à l’écran, l’ours Shadow est privé de liberté toute sa vie et subit la violence du dressage. Quand le monde du cinéma et de la pub va-t-il comprendre que les animaux sauvages ne sont pas des acteurs ?", déclare Amandine Sanvisens, co-fondatrice de PAZ.
La venue de Shadow maintenue ou pas ?
De son côté, la mairie d'Appietto ne s'attendait sans doute pas à une telle polémique. A chaque édition du Marché de Noël, des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, sont présents sur l'événement dans un esprit ludique et de découverte. L'an passé, des oies dressées par des chiens avaient été présentées. Une autre année, c'était une ferme pédagogique. Et l'ours Shadow était en outre déjà venu il y a quelques années à Appieto.
Pour l'heure, la mairie indique "avoir pris en compte les différentes réactions (associatives et citoyennes) au sujet de l'ours. Actuellement, nous sommes en pleine réflexion et nous nous assurons des droits et des possibilités que nous avons pour pouvoir accueillir Shadow dans les meilleures conditions." Demain, une réunion se tiendra en préfecture autour des grands rassemblements de cette fin d'année. "Notre dossier sera présenté et si les services demandent de ne pas autoriser la présentation de l'ours, on se pliera à cette disposition. Il n'est pas question de faire du forcing pour que Shadow se produise", indique-t-on du côté de la mairie.
