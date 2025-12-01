La venue de l'ours Shadow au marché de Noël d'Appietto crée la polémique

"Cet ours dont la présence sur le Marché de Noël est mis en avant et sert de publicité à la commune d'Appietto nous fait bondir comme les nombreux citoyens qui nous ont interpellés depuis ces 4 derniers jours" indique l'ONG sur ses réseaux. Et de poursuivre : "La présence d'animaux sauvages sur les lieux de foires et marchés est interdite car elle déroge au bien-être animal et c'est donc bien la loi qui le dit !". Et à l'ONG de rappeler le détail de la loi dans sa publication. "C'est bien pour cela que cet "événement" choque, irrite et que des personnes n'ont pas attendu les associations pour agir en leur nom en écrivant aux services d'Etat concernés."



L'ONG, qui voudrait que l'événement soit annulé, a également de son côté contacté les services concernés et indique rester attentive et vigilante. "Si l'ours doit être présent sur le marché de Noël, nous resterons très attentifs sur les conditions de sa présentation, à ce qu'il soit protégé (du bruit, de la foule). Depuis 2013, nous avons mené une vingtaine de manifestations en Corse pour les animaux dans les cirques. Nous sommes contents qu'ils ne viennent plus et on ne voudrait pas régresser, que des animaux sauvages soient de nouveau présentés devant du public, que tout ce travail soit rogné, rongé en trouvant des subterfuges" explique la présidente de Globale Earth Keeper, Laurence Constantin.