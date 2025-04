La tempête Hans place la Corse sous vigilance jaune pour pluie et vent

Météo-France a placé toute la Corse en vigilance jaune pour le risque de pluie-inondation. Cette alerte débute ce mercredi 16 avril à 21h et reste valable au moins jusqu’à jeudi soir, 23h59. En cause : la dépression "Hans", attendue en fin de journée ce mercredi. Elle apportera avec elle des pluies intenses, généralisées sur l’ensemble de l’île. Les cumuls attendus sont significatifs, notamment sur le relief de la façade occidentale où ils pourraient atteindre entre 80 et 110 mm, et jusqu’à 150 mm localement sur les crêtes. Ailleurs, les précipitations devraient osciller entre 50 et 80 mm, avec des pointes possibles à 100 mm. Les intensités de pluie pourraient localement dépasser les 20 mm par heure.

Ces conditions concernent aussi les hauteurs, avec une limite pluie-neige située autour de 1 700 à 1 800 mètres, entraînant d’importantes chutes de neige sur les sommets corses.



Toujours dans la journée de jeudi de violentes rafales de vent sont attendues sur la façade ouest de la Corse, pouvant atteindre 100 km/h en plaine et jusqu’à 140 km/h dans les massifs. Une météo bien décidée à s’inviter dans les foyers.



Un possible passage en vigilance orange

Les autorités appellent à la prudence, notamment en raison de l’incertitude sur l’intensité exacte de l’épisode. Un passage en vigilance orange pour pluie-inondation n’est pas exclu, selon Météo-France.



Risque de vagues-submersion en Corse-du-Sud

La vigilance s’étend également aux littoraux. Pour la journée de jeudi 17 avril, une vigilance jaune pour vagues-submersion est activée sur l’Ouest de la Corse-du-Sud, entre 6h et 21h. En lien avec la dépression "Hans" qui se creuse entre la Corse et le continent, de forts vents sont attendus sur le bassin méditerranéen. Ces vents génèreront des vagues puissantes de secteur Ouest qui viendront frapper les côtes. Les golfes d’Ajaccio et de Propriano sont particulièrement concernés. Des submersions localisées pourraient affecter les parties basses du littoral, notamment lors des pics de houle.