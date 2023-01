La rubrique hippique de Tony Gonzalez pour les lecteurs de CNI

Les galopeurs sont conviés à l'hippodrome de Deauville ce. Seize concurrents âgés de 4 ans et plus vont lutter pour la victoire sur les 1500 mètres (corde à : droite) de la piste en sable fibré. Départ à 20h15.Mes préférés pour le Prix de Bellême qui se dispute en réunion 1 course 7 :8 : Hootton10 : Puerto Madero12 : Doctor Ron3 : Mon Ami l'Ecossais13 : Uzel15 : Agapi Mia11 : Arabino1 : PedritoRéunion 1 à Deauville : Première Course : Départ à 16h38.10 : Antinéa : Il ne faut surtout pas la condamner trop rapidement et un réveil de sa part n'est pas à exclure110 en réunion 1.Réunion 2 à Saint-Brieuc : Troisième Course : Départ à 12h45.9 : Jiminy Cricket : Son potentiel ne fait pas l'ombre d'un doute et sans incident, il devrait monter sur le podium309 en réunion 2.À demain pour d'autres victoires.