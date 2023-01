La rubrique hippique de Tony Gonzalez pour le dimanche 29 janvier 2023

Bonjour à toutes et à tous,



Tiercé, Quarté, Quinté+ de gala ce dimanche 29 janvier 2023. L'hippodrome de Paris-Vincennes va être sous les feux des projecteurs avec le légendaire Prix d'Amérique-Legend Race. Dix-sept trotteurs âgés de 5 à 10 ans vont lutter pour le sacre sur les 2700 mètres (corde à : gauche-piste en mâchefer) de la grande piste et à noter le forfait du numéro 17 : Etonnant.

Départ à 16h25.



Mes préférés pour ce sublime Groupe I qui se dispute en réunion 1 course 7 :

6 : Idao de Tillard

2 : Horsy Dream

9 : Hooker Berry

8 : Italiano Vero

14 : Flamme du Goutier

1 : Hip Hop Haufor

3 : Hussard du Landret

11 : Hohneck

Ma sélection : 6 - 2 - 9 - 8 - 14 - 1 - 3 - 11



Sélection jeu simple

Réunion 1 à Paris-Vincennes : Deuxième Course : Départ à 12h35.

11 : Isis de Changé : Elle aura pour elle d'être au top de sa condition physique et sa place est sur le podium

Coup de cœur

211 en réunion 1.



Réunion 2 à Nantes : Septième Course : Départ à 15h22.

6 : Joueur Danica : Il avait besoin de courir dernièrement et il s'annonce cette fois redoutable

Coup de poker

706 en réunion 2.



À demain pour d'autres victoires.

Tony Gonzalez.