La préfecture de Haute-Corse va rouvrir au public

La mise en œuvre des mesures de confinement, depuis le 16 mars dernier, a conduit à la fermeture au public des services de la préfecture et des sous-préfectures. Toutefois, le plan de continuité a été activé et l’ensemble des missions prioritaires a pu être exercé sans interruption.Suite à l’annonce du déconfinement, la préfecture va très prochainement rouvrir au public, le temps d’organiser les conditions d’accueil en toute sécurité pour les agents et les usagers.Les services de la préfecture et des sous-préfectures restent joignables par mail : prefecture@haute- corse.gouv.frToutes les personnes qui avaient reçu une convocation pour un rendez-vous ou pour retirer un titre de séjour en préfecture (pendant sa période de fermeture) seront convoquées de nouveau individuellement sans démarche de leur part. La prise de rendez-vous par internet est suspendue.Il est toujours possible aux ressortissants étrangers de se renseigner sur leur situation en envoyant un message à l'adresse suivante: pref-reclamations-etrangers@haute-corse.gouv.frIl est rappelé que la durée de validité des titres de séjours détenus par les ressortissants étrangers (expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020) a été exceptionnellement prolongée de 6 mois en raison de l’état d’urgence sanitaireLa durée de validité des attestations d’asile qui arrivent à échéance entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est également prolongée de 3 mois.Cas des visas court séjour : Ils ne bénéficient pas de la mesure de prolongation de la validité des titres de séjour. En raison des circonstances sanitaires et des difficultés à rejoindre le pays d’origine, il est possible aux personnes dont le visa court séjour est expiré de demander une prolongation auprès de la préfecture : pref-reclamations-etrangers@haute-corse.gouv.fr .Une réponse leur sera adressée dans les meilleurs délais.Chaque usager ayant eu un rendez-vous en commission médicale avant la période de confinement sera reconvoqué, à compter du 18 mai 2020, date de la réouverture des commissions médicales, sans démarche de sa part.Pour les usagers qui n’avaient pas de rendez-vous avant la période de confinement, le module de prise de rendez-vous est accessible par le lien : http://www.rdv.haute-corse.gouv.fr/Les points d’accueils numériques sont actuellement en cours d’aménagement pour garantir des conditions optimales de sécurité sanitaire pour les médiateurs et les usagers.La date de leur réouverture sera communiquée très prochainement.Les échanges – téléphone (04.95.32.97.97), mail (ddtm@haute-corse.gouv.fr), courriers – restent privilégiés.Une réouverture progressive est prévue dans les prochains jours mais l’accueil sera assuré uniquement sur rendez-vous avec toutes les précautions d’usage.Pour obtenir toutes les informations pratiques sur les démarches et procédures administratives, il est possible de consulter le Site internet des services de l’Etat en Haute-Corse : www.haute- corse.gouv.fr