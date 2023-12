La personnalité corse de 2023 : et si c'était Annabelle Pagano-Paoli ?

À 35 ans, la femme originaire de Salice, en Corse-du-Sud, a rallié Londres à Paris en courant, en nageant et à vélo.Après 140 kilomètres de course (21h56), 33 kilomètres de nage (15h38) dans la Manche et 290 kilomètres de vélo (18h08), la femme de 35 ans confiait à CNI qu'il s'agissait de l'épreuve la plus difficile qu'elle ait jamais affrontée. "Le moment le plus impressionnant a été la traversée de la Manche, car c'est l'unique portion où il n'y a pratiquement pas de repos. Dans l'eau, les courants sont très puissants et vous ramènent en arrière. De plus, j'étais strictement interdite de toucher le bateau, je n'avais qu'une perche pour m'assister et je n'avais que 30 secondes toutes les 30 minutes pour me ravitailler. C'était assez complexe et éprouvant."Cette épreuve immense dans sa vie, Annabelle ne l'aurait pas pu relever sans le soutien de son entourage qui l'a accompagnée jusqu'au dernier mètre de son aventure. "Que ce soit mon compagnon, ma fille ou mon coach, j'ai toujours bénéficié d'un soutien et d'une aide infaillibles tout au long de cette aventure. En réalité, il est impossible de réussir sans cela. Il est tout simplement impossible d'y arriver seul, le soutien moral est d'une importance capitale", expliquait-elle encore.