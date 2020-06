La météo du jeudi 11 juin 1920 en Corse

Charles Monti le Jeudi 11 Juin 2020 à 06:51

Le temps va rester instable avec des éclaircies en début de journée et des développements nuageux dès la fin de la matinée donnant des averses. Vent d’Est dominant faible à modéré. Températures maximales en hausse, se rapprochant des valeurs de saison : de 17 à 24 degrés.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

